Эту информацию подтвердили и РИА Новости.
Руководитель МЧС Зиничев трагически погиб на учениях: он сорвался со скалы, когда пытался остановить падение оператора. Уточняют, что оператора не получилось спасти.
Врио руководителя МЧС после трагической гибели Евгения Зиничева станет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, пишет "Лента.ру".
Эту информацию подтвердили и РИА Новости.
Руководитель МЧС Зиничев трагически погиб на учениях: он сорвался со скалы, когда пытался остановить падение оператора. Уточняют, что оператора не получилось спасти.
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