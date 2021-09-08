ЗАМАНА - Назван врио главы МЧС после гибели Зиничева

Назван врио главы МЧС после гибели Зиничева

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08 сентября, 2021. Среда 15:29
Назван врио главы МЧС после гибели Зиничева

Врио руководителя МЧС после трагической гибели Евгения Зиничева станет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, пишет "Лента.ру".

Назван врио главы МЧС после гибели Зиничева
Общество

Эту информацию подтвердили и РИА Новости.

Руководитель МЧС Зиничев трагически погиб на учениях: он сорвался со скалы, когда пытался остановить падение оператора. Уточняют, что оператора не получилось спасти.

 

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