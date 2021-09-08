Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Об этом пишет пресс-служба правительства РФ. Премьер выразил слова сочувствия родственникам Зиничева, отмечая, что эта трагическая гибель является невосполнимой утратой как для них, так и для страны.