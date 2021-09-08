Об этом пишет пресс-служба правительства РФ. Премьер выразил слова сочувствия родственникам Зиничева, отмечая, что эта трагическая гибель является невосполнимой утратой как для них, так и для страны.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил сочувствие семье погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева.
Об этом пишет пресс-служба правительства РФ. Премьер выразил слова сочувствия родственникам Зиничева, отмечая, что эта трагическая гибель является невосполнимой утратой как для них, так и для страны.
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