ЗАМАНА - Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

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08 сентября, 2021. Среда 15:16
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил сочувствие семье погибшего руководителя МЧС Евгения Зиничева. 

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
Общество

Об этом пишет пресс-служба правительства РФ. Премьер выразил слова сочувствия родственникам Зиничева, отмечая, что эта трагическая гибель является невосполнимой утратой как для них, так и для страны.

 

 

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