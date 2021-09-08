Машину можно приобрести в комплектациях Active, Ambition, Style. Цены на новинку идут от 1 961 000 рублей. Подробнее можно прочитать тут.
Skoda представила в Москве обновленный кроссовер Kodiaq
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2021. Среда 14:57
В Москве вчера, 7 сентября, прошла премьера улучшенного кроссовера Skoda Kodiaq. Машина получила множество изменений, которые отвечают не только за внешнюю оболочку, но и за технологическую составляющую.
Сайт «Известия» информирует, что обновленный кроссовер теперь имеет узкие фары с отдельными светодиодными модулями, новую радиаторную решетку шестиугольной формы, увеличенный воздухозаборник, более рельефные боковины и обновленный дизайн дисков колес.