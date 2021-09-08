Дмитрий Медведев отреагировал на гибель главы МЧС

Погибший в Норильске руководитель МЧС Евгений Зиничев многое сделал для улучшения работы органов безопасности и борьбы с терроризмом в стране. О его работе и заслугах высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.

Медведев отметил, что Зиничев за время своей работы показал себя достойным и храбрым гражданином страны, прекрасным руководителем и хорошим человеком. Он отметил ответственность и внимательность ко всем деталям погибшего главы МЧС. Дмитрий Медведев рассказал, что у них с Евгением Николаевичем были хорошие отношения и они работали вместе много лет.