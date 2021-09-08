ЗАМАНА - Дмитрий Медведев отреагировал на гибель главы МЧС

Дмитрий Медведев отреагировал на гибель главы МЧС

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08 сентября, 2021. Среда 14:41
Дмитрий Медведев отреагировал на гибель главы МЧС

Погибший в Норильске руководитель МЧС Евгений Зиничев многое сделал для улучшения работы органов безопасности и борьбы с терроризмом в стране. О его работе и заслугах высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.

Дмитрий Медведев отреагировал на гибель главы МЧС
Общество

Медведев отметил, что Зиничев за время своей работы показал себя достойным и храбрым гражданином страны, прекрасным руководителем и хорошим человеком. Он отметил ответственность и внимательность ко всем деталям погибшего главы МЧС. Дмитрий Медведев рассказал, что у них с Евгением Николаевичем были хорошие отношения и они работали вместе много лет.

 

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