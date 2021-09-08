Сергей Меликов: «Нам надо срочно принимать меры для создания инфраструктуры»

Сообщив журналистам о том, что турпоток в Дагестан в 2021 году вырос на 20%, врио Главы региона Сергей Меликов заявил о необходимости срочного принятия мер для создания инфраструктуры.

На встрече с представителями СМИ руководитель субъекта отметил, что на конец года турпоток может достигнуть 1 млн туристов, однако туристическая инфраструктура пока за таким потоком не успевает.

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