На встрече с представителями СМИ руководитель субъекта отметил, что на конец года турпоток может достигнуть 1 млн туристов, однако туристическая инфраструктура пока за таким потоком не успевает.
Подробнее – тут.
Сообщив журналистам о том, что турпоток в Дагестан в 2021 году вырос на 20%, врио Главы региона Сергей Меликов заявил о необходимости срочного принятия мер для создания инфраструктуры.
На встрече с представителями СМИ руководитель субъекта отметил, что на конец года турпоток может достигнуть 1 млн туристов, однако туристическая инфраструктура пока за таким потоком не успевает.
Подробнее – тут.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..