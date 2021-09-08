ЗАМАНА - Назначен новый председатель Муфтията Дагестана

Назначен новый председатель Муфтията Дагестана

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08 сентября, 2021. Среда 10:23
Назначен новый председатель Муфтията Дагестана

В пресс-службе религиозной организации сообщили, что пост председателя регионального муфтията занял ранее исполнявший обязанности главы ведомства Мухаммад Майранов.

Назначен новый председатель Муфтията Дагестана
Общество

Данное решение муфтий республики шейх Ахмад Афанди озвучил на встрече со своими заместителями и помощниками.

 

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