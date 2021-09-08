Данное решение муфтий республики шейх Ахмад Афанди озвучил на встрече со своими заместителями и помощниками.
Назначен новый председатель Муфтията Дагестана
- Автор Арслан
- 08 сентября, 2021. Среда 10:23
В пресс-службе религиозной организации сообщили, что пост председателя регионального муфтията занял ранее исполнявший обязанности главы ведомства Мухаммад Майранов.
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