На жалобы родителей отреагировали в региональном министерстве образования и науки. По данным пресс-службы ведомства, дело происходило в селе Маджалис Кайтагского района.
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Как сообщает ТАСС, по социальным сетям распространилось видео, на кадрах которого руководство образовательного учреждения запрещает девочкам приходить на уроки без косынок.
На жалобы родителей отреагировали в региональном министерстве образования и науки. По данным пресс-службы ведомства, дело происходило в селе Маджалис Кайтагского района.
Подробнее – здесь.
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