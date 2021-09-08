ЗАМАНА - В Дагестане детей не пускают в школу без головных уборов

В Дагестане детей не пускают в школу без головных уборов

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08 сентября, 2021. Среда 03:33
В Дагестане детей не пускают в школу без головных уборов

Как сообщает ТАСС, по социальным сетям распространилось видео, на кадрах которого руководство образовательного учреждения запрещает девочкам приходить на уроки без косынок.

В Дагестане детей не пускают в школу без головных уборов
Общество

На жалобы родителей отреагировали в региональном министерстве образования и науки. По данным пресс-службы ведомства, дело происходило в селе Маджалис Кайтагского района.

Подробнее – здесь.

 

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