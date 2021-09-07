ЗАМАНА - Салман Дадаев: «Необходимо в усиленном темпе создавать новые ученические места»

Салман Дадаев: «Необходимо в усиленном темпе создавать новые ученические места»

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07 сентября, 2021. Вторник 11:11
Салман Дадаев: «Необходимо в усиленном темпе создавать новые ученические места»

У себя на странице в сети Инстаграм мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил о необходимости создания в школах города новых ученических мест.

Салман Дадаев: «Необходимо в усиленном темпе создавать новые ученические места»
Общество

По словам градоначальника, в 2021 году прирост школьников составил порядка 6 тыс. детей.

«Такая динамика связана не только с высокой рождаемостью, но и с активной внутренней миграцией», - написал у себя в аккаунте Салман Дадаев.

 

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