Салман Дадаев: «Необходимо в усиленном темпе создавать новые ученические места»

У себя на странице в сети Инстаграм мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил о необходимости создания в школах города новых ученических мест.

По словам градоначальника, в 2021 году прирост школьников составил порядка 6 тыс. детей.

«Такая динамика связана не только с высокой рождаемостью, но и с активной внутренней миграцией», - написал у себя в аккаунте Салман Дадаев.