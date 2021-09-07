По словам градоначальника, в 2021 году прирост школьников составил порядка 6 тыс. детей.
«Такая динамика связана не только с высокой рождаемостью, но и с активной внутренней миграцией», - написал у себя в аккаунте Салман Дадаев.
У себя на странице в сети Инстаграм мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил о необходимости создания в школах города новых ученических мест.
По словам градоначальника, в 2021 году прирост школьников составил порядка 6 тыс. детей.
«Такая динамика связана не только с высокой рождаемостью, но и с активной внутренней миграцией», - написал у себя в аккаунте Салман Дадаев.
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