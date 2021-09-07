В ведомстве призывают граждан быть осторожными, при чрезвычайной ситуации обращаться по телефону ГУ МЧС РФ по РД: 8(8722)39-99-99.
В Дагестане прогнозируется сильный дождь с грозой
- Автор Арслан
- 07 сентября, 2021. Вторник 09:29
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили о том, что шквалистое усиление ветра при грозе будет достигать 15-20 метров в секунду.
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