ЗАМАНА - Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»

Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»

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07 сентября, 2021. Вторник 00:05
Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»

С 1 по 13 сентября принимаются заявки на кинофестиваль «Мирный Дагестан». В нем могут принять участие, как профессионалы, так и любители в видео/фото съемках.

Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»
Общество

Основными темами конкурса является пропаганда патриотизма и правопорядка, неприятия идеологии терроризма и пропаганда поликультурного мира и согласия. 17 сентября пройдет сам фестиваль в Театре поэзии. Подробнее о конкурсе можно посмотреть на их сайте.

 

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