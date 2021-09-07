Основными темами конкурса является пропаганда патриотизма и правопорядка, неприятия идеологии терроризма и пропаганда поликультурного мира и согласия. 17 сентября пройдет сам фестиваль в Театре поэзии. Подробнее о конкурсе можно посмотреть на их сайте.
Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»
- Автор Диляра
- 07 сентября, 2021. Вторник 00:05
С 1 по 13 сентября принимаются заявки на кинофестиваль «Мирный Дагестан». В нем могут принять участие, как профессионалы, так и любители в видео/фото съемках.