Стартовал прием заявок на конкурс кинофестиваля «Мирный Дагестан»

С 1 по 13 сентября принимаются заявки на кинофестиваль «Мирный Дагестан». В нем могут принять участие, как профессионалы, так и любители в видео/фото съемках.