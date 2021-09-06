В ходе презентации генеральный директор телеканала РГВК «Дагестан» рассказала, как проходили съемки передачи. Посмотреть программу можно будет уже в субботу, 11 сентября, на телеканале РГВК «Дагестан».
Проект «Женщина Дагестана» покажут на телеканале РГВК «Дагестан»
- Автор Диляра
- 06 сентября, 2021. Понедельник 18:17
Сегодня, 6 сентября, в студии телеканала РГВК «Дагестан» прошла презентация проекта «Женщина Дагестана», который создан телекомпанией совместно с одноименным журналом.
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