После просмотра фильма присутствующие отметили, что его необходимо его транслировать и среди турецкой молодежи.
В Турции презентовали фильм Эльмиры Кожаевой «Обманутые 2»
- Автор Диляра
- 06 сентября, 2021. Понедельник 20:12
Сегодня, 6 сентября, в Стамбуле показали фильм «Обманутые 2», который был снят журналисткой Эльмирой Кожаевой. Он был снят на студии республиканской газеты «Голос степи» на субсидии по Государственной программе РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в РД» в 2020 году по заказу Министерства информатизации, связи и массовых коммуникации РД.
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