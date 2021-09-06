ЗАМАНА - Журналистам центральных СМИ рассказали об успехах виноградарей Дагестана

Журналистам центральных СМИ рассказали об успехах виноградарей Дагестана

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06 сентября, 2021. Понедельник 12:43

Об успехах отрасли и перспективах на ближайшее время Представители ТАСС, Интерфакс, Российской газеты и газеты Коммерсантъ узнали, посетив Дагестан с рабочей поездкой.

Журналистам центральных СМИ рассказали об успехах виноградарей Дагестана
Общество

Группе журналистов, которые помимо работы успели отдохнуть на Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище, рассказали о планах по высадке новых сортов винограда, увеличению площадей,занятых под виноградники.

Подробнее – на сайте источника.

 

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