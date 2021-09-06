Группе журналистов, которые помимо работы успели отдохнуть на Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище, рассказали о планах по высадке новых сортов винограда, увеличению площадей,занятых под виноградники.
Подробнее – на сайте источника.
Об успехах отрасли и перспективах на ближайшее время Представители ТАСС, Интерфакс, Российской газеты и газеты Коммерсантъ узнали, посетив Дагестан с рабочей поездкой.
Группе журналистов, которые помимо работы успели отдохнуть на Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище, рассказали о планах по высадке новых сортов винограда, увеличению площадей,занятых под виноградники.
Подробнее – на сайте источника.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..