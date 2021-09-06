ЗАМАНА - На Центральную Россию надвигаются заморозки

На Центральную Россию надвигаются заморозки

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06 сентября, 2021. Понедельник 03:01
На Центральную Россию надвигаются заморозки

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что непогода Центральную Россию ожидает в ночь на понедельник.

На Центральную Россию надвигаются заморозки
Общество

Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве опустится до 9 градусов. Температура, близкая к 0 градусов, возможна в отдельных районах Карелии, Ленобласти, Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской и Московской областей.

 

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