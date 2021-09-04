ЗАМАНА - Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»

Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»

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04 сентября, 2021. Суббота 02:50
Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты получать более 45 млн пенсионеров.

Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»
Общество

Об этом она рассказала на заседании правительства, которое прошло 3 сентября. Также она отметила, что начиная со 2 сентября выплаты получили уже более 30 млн пенсионеров.

 

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