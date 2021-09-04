Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»

Об этом она рассказала на заседании правительства, которое прошло 3 сентября. Также она отметила, что начиная со 2 сентября выплаты получили уже более 30 млн пенсионеров.