Об этом она рассказала на заседании правительства, которое прошло 3 сентября. Также она отметила, что начиная со 2 сентября выплаты получили уже более 30 млн пенсионеров.
Татьяна Голикова: «Более 45 млн пенсионеров получат единовременные выплаты»
- Автор Диляра
- 04 сентября, 2021. Суббота 02:50
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты получать более 45 млн пенсионеров.
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