ЗАМАНА - В Дагестане снизились цены на «борщевой набор»

В Дагестане снизились цены на «борщевой набор»

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03 сентября, 2021. Пятница 23:18
В Дагестане снизились цены на «борщевой набор»

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов в ходе оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение ценовой ситуации на продовольственном и непродовольственном рынках, которое прошло в четверг, 2 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева.

В Дагестане снизились цены на «борщевой набор»
Общество

Он доложил, что в мае-апреле текущего года были подняты цены на овощи «борщевого набора» на 20-40%. На сегодняшний день ситуация с ценами стабилизировалась, и продавцы снизили цены на овощи. Подробнее на сайте.

 

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