В Дагестане снизились цены на «борщевой набор»

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов в ходе оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение ценовой ситуации на продовольственном и непродовольственном рынках, которое прошло в четверг, 2 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева.

Он доложил, что в мае-апреле текущего года были подняты цены на овощи «борщевого набора» на 20-40%. На сегодняшний день ситуация с ценами стабилизировалась, и продавцы снизили цены на овощи. Подробнее на сайте.