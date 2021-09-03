Дагестанцев приглашают принять участие в V Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Работы на конкурс принимаются от всех желающих, как от профессиональных фотографов, так и от любителей фотографировать. Возрастные ограничения от 18 лет. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.