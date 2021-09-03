Работы на конкурс принимаются от всех желающих, как от профессиональных фотографов, так и от любителей фотографировать. Возрастные ограничения от 18 лет. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.
Дагестанцев приглашают принять участие в V Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
- Автор Диляра
- 03 сентября, 2021. Пятница 22:08
V Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» начинает принимать заявки уже с 5 сентября.
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