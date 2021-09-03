Больничный по уходу за ребенком с 1 сентября оплачивается 100%
- Автор Диляра
- 03 сентября, 2021. Пятница 20:56
С 1 сентября введен новый закон, который говорит о том, что оплачивать больничный по уходу за ребёнком до 8 лет будут 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц.
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