ЗАМАНА - Больничный по уходу за ребенком с 1 сентября оплачивается 100%

Больничный по уходу за ребенком с 1 сентября оплачивается 100%

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03 сентября, 2021. Пятница 20:56
Больничный по уходу за ребенком с 1 сентября оплачивается 100%

С 1 сентября введен новый закон, который говорит о том, что оплачивать больничный по уходу за ребёнком до 8 лет будут 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц.

Больничный по уходу за ребенком с 1 сентября оплачивается 100%
Общество

 

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