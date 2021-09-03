Руководитель ЦУР РД Магомедсултан Абдуралимов подтверждая слова Истомина отметил, что жители все чаще стали благодарить за оперативное решение их проблем.
Кирилл Истомин: «В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР»
- Автор Диляра
- 03 сентября, 2021. Пятница 20:49
Генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин подчеркнул, что задача ЦУРа работать на тех площадках, которые удобны жителям страны, а не приходить куда-то, чтобы сообщить о проблеме. Данная структура тем самым помогает оперативно решить проблемы граждан.
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