Кирилл Истомин: «В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР»

Автор Диляра

Генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин подчеркнул, что задача ЦУРа работать на тех площадках, которые удобны жителям страны, а не приходить куда-то, чтобы сообщить о проблеме. Данная структура тем самым помогает оперативно решить проблемы граждан.