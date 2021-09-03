ЗАМАНА - В Махачкале стартовала акция «Капля жизни»

В Махачкале стартовала акция «Капля жизни»

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03 сентября, 2021. Пятница 20:39
В Махачкале стартовала акция «Капля жизни»

В Махачкале началась акция «Капля жизни», приуроченная к 3 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В Махачкале стартовала акция «Капля жизни»
Общество

Отметим, что данная акция проходит в 33 регионах страны. Суть акции поделиться водой (символически) с погибшими в теракте. Все материалы публикуются с хэштегом #капляжизни #этонеиграантиттерор.

 

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