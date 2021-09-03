ЗАМАНА - Программе «Пушкинская карта» можно будет посетить Дербентский музей-заповедник

Программе «Пушкинская карта» можно будет посетить Дербентский музей-заповедник

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03 сентября, 2021. Пятница 13:19
Программе «Пушкинская карта» можно будет посетить Дербентский музей-заповедник
Накануне в Махачкале презентовали «Пушкинскую карту», по которой студенты смогут посещать культурные мероприятия.
Программе «Пушкинская карта» можно будет посетить Дербентский музей-заповедник
Общество
К данной программе присоединился и Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Напомним, что на карту будут отправлены денежные средства в размере 3 тысяч рублей.

 

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