Вакцина уже начала поступать в регионы страны, уже осуществлена доставка 70% от запланированного объема. Как было отмечено, прививка от гриппа является самым лучшим способом профилактики.
Анна Попова объявила о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа
- Автор Диляра
- 03 сентября, 2021. Пятница 13:04
В Правительстве России сообщили, что сегодня, 3 сентября, Руководитель Роспотребнадзора объявила о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа.
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