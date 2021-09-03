Ознакомившись с работой больницы, руководитель региона поручил изучить вопрос, касающийся строительства нового блока.
Дагестанское селение Гилиб нуждается в здании амбулатории
- Автор Арслан
- 03 сентября, 2021. Пятница 14:05
Рассказываю врио Главы Дагестана Сергею Меликову о деятельности Гилибской участковой больницы, главврач медучреждения отметил, что в селе необходимо построить новое здание амбулатории.
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