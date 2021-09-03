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Медицинские учреждения возвращаются к плановому режиму работы
- Автор Арслан
- 03 сентября, 2021. Пятница 13:16
Многие медучреждения республики переходят к обычному режиму работы в связи с тем, что заболеваемость COVID-19, по данным дагестанского минздрава, постепенно идёт на спад.
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