ЗАМАНА - Граждане, переболевшие короной, нуждаются в углубленной диспансеризации

Граждане, переболевшие короной, нуждаются в углубленной диспансеризации

Автор
03 сентября, 2021. Пятница 10:42
Граждане, переболевшие короной, нуждаются в углубленной диспансеризации

Министр здравоохранения Дагестана сообщила, что у людей, переболевших COVID-19, болезнь не проходит бесследно. В связи с этим с 1-го сентября текущего года возобновляется проведение диспансеризации.

Граждане, переболевшие короной, нуждаются в углубленной диспансеризации
Общество

По словам главы ведомства, основной акцент будет делаться на обследовании лиц, перенесших ковид.

Подробнее – на сайте.

 

Прочитано 54 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top