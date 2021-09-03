По словам главы ведомства, основной акцент будет делаться на обследовании лиц, перенесших ковид.
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Министр здравоохранения Дагестана сообщила, что у людей, переболевших COVID-19, болезнь не проходит бесследно. В связи с этим с 1-го сентября текущего года возобновляется проведение диспансеризации.
По словам главы ведомства, основной акцент будет делаться на обследовании лиц, перенесших ковид.
Подробнее – на сайте.
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