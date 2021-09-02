В рамках круглого стола обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа: перепись населения 2020 (2021)».
Эксперты уверены, что проект станет действенным инструментом контроля за полнотой и точностью учёта населения региона.
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Заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов провел в махачкалинском Доме дружбы мероприятие, где собрались представители национальных объединений региона и диаспор, общественники, специалисты нескольких ведомств.
В рамках круглого стола обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа: перепись населения 2020 (2021)».
Эксперты уверены, что проект станет действенным инструментом контроля за полнотой и точностью учёта населения региона.
Подробнее – по ссылке.
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