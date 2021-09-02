ЗАМАНА - В Доме дружбы обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа»

В Доме дружбы обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа»

Автор
02 сентября, 2021. Четверг 12:03
В Доме дружбы обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа»

Заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Арсен Махмудов провел в махачкалинском Доме дружбы мероприятие, где собрались представители национальных объединений региона и диаспор, общественники, специалисты нескольких ведомств.

В Доме дружбы обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа»
Общество

В рамках круглого стола обсудили проект «Автопортрет Северного Кавказа: перепись населения 2020 (2021)».

Эксперты уверены, что проект станет действенным инструментом контроля за полнотой и точностью учёта населения региона.

Подробнее – по ссылке.

 

 

Прочитано 26 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top