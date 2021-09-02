Подробнее о том, как Председатель Правительства Дагестана совместно с градоначальником Салманом Дадаевым осмотрел помещения детского сада, а также побеседовал с работниками учреждения – читайте здесь.
В микрорайоне Ак-Гель открыли детский сад на 250 мест
- Автор Арслан
- 02 сентября, 2021. Четверг 10:12
В открытии дошкольного образовательного учреждения в городе Махачкале принял участие глава дагестанского кабмина Абдулпатах Амирханов.
Последнее от Арслан
- Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации
- В Турции введут новые ограничения для туристов
- Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей
- Дагестанка отличилась на чемпионате «Молодые профессионалы 2021»
- Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году