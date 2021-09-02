Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации

По всей России с 1 по 3 сентября в онлайн формате проходит II марафон «Новое знание», в рамках которого 150 экспертов в разных областях проводят открытые уроки и делятся опытом и своим видением будущего страны и мира.