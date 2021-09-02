Так, на одном из мероприятий выступил Президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства рекомендовал школьникам доверять профессиональным источникам таким, как общество «Знание».
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По всей России с 1 по 3 сентября в онлайн формате проходит II марафон «Новое знание», в рамках которого 150 экспертов в разных областях проводят открытые уроки и делятся опытом и своим видением будущего страны и мира.
Так, на одном из мероприятий выступил Президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства рекомендовал школьникам доверять профессиональным источникам таким, как общество «Знание».
Подробнее – здесь.
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