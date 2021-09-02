ЗАМАНА - Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации

Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации

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02 сентября, 2021. Четверг 10:02
Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации

По всей России с 1 по 3 сентября в онлайн формате проходит II марафон «Новое знание», в рамках которого 150 экспертов в разных областях проводят открытые уроки и делятся опытом и своим видением будущего страны и мира.

Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации
Общество

Так, на одном из мероприятий выступил Президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства рекомендовал школьникам доверять профессиональным источникам таким, как общество «Знание».

Подробнее – здесь.

 

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