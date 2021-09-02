В Турции введут новые ограничения для туристов

Интерфакс сообщил о том, что туристы, будучи в Турции, не смогут посетить концертные залы, кинозалы и театры, не предоставив сертификат о вакцинации.

Кроме того, под новые ограничения, которые вступят в силу с 6 сентября, попадут автобусы, поезда и самолеты. Там, по данным источника, также нужно будет предоставить сертификат, результаты ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус.