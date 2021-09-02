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Дагестанских волонтеров приглашают принять участие в туристическом слете Дагестан Настоящий — 2021»
- Автор Диляра
- 02 сентября, 2021. Четверг 03:10
С 14 по 17 октября в Дагестане пройдет Молодежный туристический слет «Дагестан Настоящий — 2021», в котором приглашают принять участие волонтеров для помощи в организации мероприятия.
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