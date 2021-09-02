ЗАМАНА - Дагестанских волонтеров приглашают принять участие в туристическом слете Дагестан Настоящий — 2021»

Дагестанских волонтеров приглашают принять участие в туристическом слете Дагестан Настоящий — 2021»

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02 сентября, 2021. Четверг 03:10
Дагестанских волонтеров приглашают принять участие в туристическом слете Дагестан Настоящий — 2021»

С 14 по 17 октября в Дагестане пройдет Молодежный туристический слет «Дагестан Настоящий — 2021», в котором приглашают принять участие волонтеров для помощи в организации мероприятия.

Дагестанских волонтеров приглашают принять участие в туристическом слете Дагестан Настоящий — 2021»
Общество

Подать заявку можно на сайте Dobro.ru.

 

 

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