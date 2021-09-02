ЗАМАНА - Зиярат Багатова отметила важно открытия новых школ в Хасавюртовском районе

Зиярат Багатова отметила важно открытия новых школ в Хасавюртовском районе

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02 сентября, 2021. Четверг 00:03
Зиярат Багатова отметила важно открытия новых школ в Хасавюртовском районе

1 сентября в хасавюртовском районе открыли 4 образовательных учреждения. Одним из них стала Эндирейская СОШ №2, в открытие которой также принял участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов и в режиме ВКС Президент России Владимир Путин.

Зиярат Багатова отметила важно открытия новых школ в Хасавюртовском районе
Общество

Слова благодарности выразила заместитель директора Эндирейской школы №2 по учебно-воспитательной работе Зиярат Багатова.

 

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