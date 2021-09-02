Слова благодарности выразила заместитель директора Эндирейской школы №2 по учебно-воспитательной работе Зиярат Багатова.
Зиярат Багатова отметила важно открытия новых школ в Хасавюртовском районе
- Автор Диляра
- 02 сентября, 2021. Четверг 00:03
1 сентября в хасавюртовском районе открыли 4 образовательных учреждения. Одним из них стала Эндирейская СОШ №2, в открытие которой также принял участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов и в режиме ВКС Президент России Владимир Путин.
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