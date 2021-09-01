Более 20 новых учебных заведений в республике в День знаний открыли свои двери. Гульфира Бекмуратова прокоментировала данное событие словами, что новые образовательные учреждения строятся для улучшения качества образования в регионе.
В дагестанских школах созданы все условия для обучения
- Автор Диляра
- 01 сентября, 2021. Среда 23:04
Сегодня, 1 сентября, в режиме ВКС врио Главы Дагестана доложил Президенту России Владимиру Путину, что совместно с Минобороны России в Дагестане строится 73 образовательных объекта.
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