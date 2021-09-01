В дагестанских школах созданы все условия для обучения

Автор Диляра

Сегодня, 1 сентября, в режиме ВКС врио Главы Дагестана доложил Президенту России Владимиру Путину, что совместно с Минобороны России в Дагестане строится 73 образовательных объекта.