ЗАМАНА - В дагестанских школах созданы все условия для обучения

В дагестанских школах созданы все условия для обучения

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01 сентября, 2021. Среда 23:04
В дагестанских школах созданы все условия для обучения

Сегодня, 1 сентября, в режиме ВКС врио Главы Дагестана доложил Президенту России Владимиру Путину, что совместно с Минобороны России в Дагестане строится 73 образовательных объекта.

В дагестанских школах созданы все условия для обучения
Общество

Более 20 новых учебных заведений в республике в День знаний открыли свои двери. Гульфира Бекмуратова прокоментировала данное событие словами, что новые образовательные учреждения строятся для улучшения качества образования в регионе.

 

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