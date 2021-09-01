ЗАМАНА - В Международной выставке принимают участие дагестанские обувные фабрики

В Международной выставке принимают участие дагестанские обувные фабрики

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01 сентября, 2021. Среда 22:48
В Международной выставке принимают участие дагестанские обувные фабрики

Несколько дагестанских обувных фабрик принимают участие в Международной специализированной В2В выставке обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих материалов «MosShoes».

В Международной выставке принимают участие дагестанские обувные фабрики
Общество

Дагестанский стенд расположился в Москве на выставке, которая проходит с 30 августа по 2 сентября.

 

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