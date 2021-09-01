Дагестанский стенд расположился в Москве на выставке, которая проходит с 30 августа по 2 сентября.
В Международной выставке принимают участие дагестанские обувные фабрики
- Автор Диляра
- 01 сентября, 2021. Среда 22:48
Несколько дагестанских обувных фабрик принимают участие в Международной специализированной В2В выставке обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих материалов «MosShoes».
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