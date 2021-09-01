ЗАМАНА - 1 сентября в Хасавюртовском районе открыли 4 школы

1 сентября в Хасавюртовском районе открыли 4 школы

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01 сентября, 2021. Среда 17:49
1 сентября в Хасавюртовском районе открыли 4 школы

1 сентября в хасавюртовском районе открыли 4 образовательные школы, об этом сообщает издание «Елдаш».

1 сентября в Хасавюртовском районе открыли 4 школы
Общество

Новые корпуса рассчитаны на 300 ученических мест, в кабинетах новое оборудование, также предусмотрена библиотека, актовый зал, спортплощадка и т.д.

 

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