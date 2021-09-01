ЗАМАНА - Дагестанские научные деятели поддержали идею создать Единую платформу для ученых

Дагестанские научные деятели поддержали идею создать Единую платформу для ученых

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01 сентября, 2021. Среда 17:42
Дагестанские научные деятели поддержали идею создать Единую платформу для ученых

Недавно было предложено создать единую платформу, где у любого молодого ученого будет возможность реализовать свой исследовательский потенциал.

Дагестанские научные деятели поддержали идею создать Единую платформу для ученых
Общество

Данное предложение прокомментировал главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, доктор исторических наук Руслан Сефербеков. Он отметил, что данный проект поможет молодым ученым в творческом развитии себя, а также поможет увеличить престиж научной сфере.

 

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