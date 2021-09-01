Прием заявок планируют начать уже в 2022 году.
Стоит отметить, что программа реализуется по проекту «Кадры для цифровой экономики».
В ходе онлайн-конференции директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова сообщила, что ученикам 8-11 классов представят возможность бесплатно изучить языки программирования, которые будут идти в течение двух лет.
Прием заявок планируют начать уже в 2022 году.
Стоит отметить, что программа реализуется по проекту «Кадры для цифровой экономики».
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