В сентябре военнослужащие получать по 15 тысяч рублей
- Автор Диляра
- 01 сентября, 2021. Среда 16:52
Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин. Деньги поступят уже в сентябре военнослужащим независимо от звания, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
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