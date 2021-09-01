Под руководством эксперта Word Skills Натальи Левкович дагестанка в компетенции «Дошкольное воспитание» заняла 3 призовое место.
Дагестанка отличилась на чемпионате «Молодые профессионалы 2021»
- Автор Арслан
- 01 сентября, 2021. Среда 14:15
На сайте дагестанского министерства образования и науки сообщается, что республику в городе Уфе на соревнованиях профессионального мастерства представила ученица 11 класса школы №12 города Дербент Гюлхалум Алиева.
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