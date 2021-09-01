ЗАМАНА - Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей

Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей

Автор
01 сентября, 2021. Среда 14:45
Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей

Более 400 человек из 35 регионов страны приняли участие в Молодежном проектном форуме Южного федерального округа «Селиас-2021». Среди участников трое человек из Дагестана.

Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей
Общество

В пресс-службе регионального минмолодежи сообщили, что за свой проект под названием «Отсутствие границ», направленный на оказание поддержки людям с поражением опорно-двигательного аппарата, дагестанец Арслан Доциев получил 1 000 000 рублей.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top