Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей

Автор Арслан

Более 400 человек из 35 регионов страны приняли участие в Молодежном проектном форуме Южного федерального округа «Селиас-2021». Среди участников трое человек из Дагестана.