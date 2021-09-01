В пресс-службе регионального минмолодежи сообщили, что за свой проект под названием «Отсутствие границ», направленный на оказание поддержки людям с поражением опорно-двигательного аппарата, дагестанец Арслан Доциев получил 1 000 000 рублей.
Дагестанцы на форуме ЮФО «Селиас-2021» получили гранты на реализацию своих идей
- Автор Арслан
- 01 сентября, 2021. Среда 14:45
Более 400 человек из 35 регионов страны приняли участие в Молодежном проектном форуме Южного федерального округа «Селиас-2021». Среди участников трое человек из Дагестана.
Последнее от Арслан
- Дагестанка отличилась на чемпионате «Молодые профессионалы 2021»
- Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году
- В Дагестане детей из малоимущих семей собрали в школу
- «Пушкинская карта» предоставит дагестанцам 3000 рублей на походы в музей
- В Правительстве Дагестана прошло заседание по исполнению бюджета