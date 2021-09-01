ЗАМАНА - Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году

Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году

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01 сентября, 2021. Среда 13:04
Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году

По дороге от столичного аэропорта протяженностью 3,8 км, как сообщает ТАСС, можно будет проехать в южный Дагестан в объезд поселка Манас.

Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году
Общество

Источник сообщает, что на сегодняшний день на объекте дорожниками начаты работы по заготовке песчано-гравийной смеси для устройства нижнего слоя основания дорожной одежды.

Подробнее о строительстве – здесь.

 

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