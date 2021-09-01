Дорогу от аэропорта Махачкалы к санаториям достроят к 2022 году

Автор Арслан

По дороге от столичного аэропорта протяженностью 3,8 км, как сообщает ТАСС, можно будет проехать в южный Дагестан в объезд поселка Манас.