На сайте издания «Дагестанская правда» сообщается, что в этом году помощь оказали ребятам из Дербентского, Карабадухкентского, Ногайского, Гумбетовского, Цумадинского, Кизлярского, Кулинского и Бабаюртовского районов, а также городов Каспийск и Буйнакск.
В Дагестане детей из малоимущих семей собрали в школу
- Автор Арслан
- 01 сентября, 2021. Среда 12:31
Свыше 1000 детей из малоимущих многодетных семей отправились в школу с полным набором принадлежностей благодаря акции регионального минтруда «Собери ребенка в школу».
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