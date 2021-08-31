Проверкой информации о том, что в здании напрочь отсутствует водоснабжение, занялась прокуратура Дагестана.
Отмечено, что школа рассчитана на 84 ребенка.
Образовательное учреждение, в которое родители отказались отправлять 1 сентября своих детей на учебу, находится в селе Ничрас Табасаранского района республики, сообщает ТАСС.
Проверкой информации о том, что в здании напрочь отсутствует водоснабжение, занялась прокуратура Дагестана.
Отмечено, что школа рассчитана на 84 ребенка.
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