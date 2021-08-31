ЗАМАНА - Дагестанская прокуратура займется школой, в которой нет воды и канализации

Дагестанская прокуратура займется школой, в которой нет воды и канализации

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31 августа, 2021. Вторник 18:44
Дагестанская прокуратура займется школой, в которой нет воды и канализации

Образовательное учреждение, в которое родители отказались отправлять 1 сентября своих детей на учебу, находится в селе Ничрас Табасаранского района республики, сообщает ТАСС.

Дагестанская прокуратура займется школой, в которой нет воды и канализации
Общество

Проверкой информации о том, что в здании напрочь отсутствует водоснабжение, занялась прокуратура Дагестана.

Отмечено, что школа рассчитана на 84 ребенка.

 

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