Центр управления регионом за последние 2 месяца зафиксировал 40 обращений о гнехватке канцелярии в детских домах.
Представители Центра создали попечительский совет, который является мостом между местными меценатами и нуждающимися людьми.
По словам руководителя ЦУР РД Магомедсултана Абдуралимова, Центр неслучайно подключил для решения проблем граждан попечительный совет.
«Наш меценат и общественный деятель Шамиль Алиев решил провести благотворительную акцию и передать полный набор всех необходимых школьных принадлежностей, а также средства для гигиены»,– сказал Абдуралимов.