Дагестанский меценат помог собрать воспитанников детских домов в школу

Дагестанский предприниматель Шамиль Алиев помог собрать 30 воспитанников детских домов в школу, подарив им школьную канцелярию.

Центр управления регионом за последние 2 месяца зафиксировал 40 обращений о гнехватке канцелярии в детских домах.

Представители Центра создали попечительский совет, который является мостом между местными меценатами и нуждающимися людьми.

По словам руководителя ЦУР РД Магомедсултана Абдуралимова, Центр неслучайно подключил для решения проблем граждан попечительный совет.

«Наш меценат и общественный деятель Шамиль Алиев решил провести благотворительную акцию и передать полный набор всех необходимых школьных принадлежностей, а также средства для гигиены»,– сказал Абдуралимов.