ЗАМАНА - Дагестанский меценат помог собрать воспитанников детских домов в школу

Дагестанский меценат помог собрать воспитанников детских домов в школу

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31 августа, 2021. Вторник 17:42
Дагестанский меценат помог собрать воспитанников детских домов в школу

Дагестанский предприниматель Шамиль Алиев помог собрать 30 воспитанников детских домов в школу, подарив им школьную канцелярию.

Дагестанский меценат помог собрать воспитанников детских домов в школу
Общество

Центр управления регионом за последние 2 месяца зафиксировал 40 обращений о гнехватке канцелярии в детских домах.

Представители Центра создали попечительский совет, который является мостом между местными меценатами и нуждающимися людьми.

По словам руководителя ЦУР РД Магомедсултана Абдуралимова, Центр неслучайно подключил для решения проблем граждан попечительный совет.

«Наш меценат и общественный деятель Шамиль Алиев решил провести благотворительную акцию и передать полный набор всех необходимых школьных принадлежностей, а также средства для гигиены»,–  сказал Абдуралимов.

 

 

 

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