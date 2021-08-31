ЗАМАНА - Дагестанцы смогут посмотреть, как живет детский омбудсмен

Дагестанцы смогут посмотреть, как живет детский омбудсмен

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31 августа, 2021. Вторник 17:08
Дагестанцы смогут посмотреть, как живет детский омбудсмен

Перед началом нового учебного года уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова покажет подписчикам проекта «Один день» вконтакте как проходят ее будни.

Кузнецова воспитывает семерых детей. За пять лет работы на посту омбудсмена она успела стать автором ряда важных инициатив. Так, на ее счету запрет высадки детей из общественного транспорта и вывоза детей из Ирака и Сирии.

Дагестанцы смогут посмотреть, как живет детский омбудсмен
Общество

 

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