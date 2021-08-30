ЗАМАНА - Лицей Академии Яндекса открывает набор на новый учебный год

Лицей Академии Яндекса открывает набор на новый учебный год

Автор
30 августа, 2021. Понедельник 23:49
Лицей Академии Яндекса открывает набор на новый учебный год

До 10 сентября учащиеся 8-10 классов могут подать заявку на обучение в Лицее Академии Яндекса, пройти тест по ссылке и те, кто пройдет его успешно будут проходить собеседование с преподавателем.

Лицей Академии Яндекса открывает набор на новый учебный год
Общество

Стартовал прием заявок в Махачкале, Каспийске и Дербенте 30 августа. Отметим, что проект работает в регионе уже 3 год — за это время его выпускниками стали 36 школьников, еще 24 перешли на второй курс.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top