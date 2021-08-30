Стартовал прием заявок в Махачкале, Каспийске и Дербенте 30 августа. Отметим, что проект работает в регионе уже 3 год — за это время его выпускниками стали 36 школьников, еще 24 перешли на второй курс.
Лицей Академии Яндекса открывает набор на новый учебный год
- Автор Диляра
- 30 августа, 2021. Понедельник 23:49
До 10 сентября учащиеся 8-10 классов могут подать заявку на обучение в Лицее Академии Яндекса, пройти тест по ссылке и те, кто пройдет его успешно будут проходить собеседование с преподавателем.