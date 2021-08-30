Также было отмечено, что социальные объекты построены в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».
Подробнее на сайте.
13 детских садов и 7 образовательных школ будут открыты 1 сентября в Дагестане, об этом рассказали в пресс-службе Правительства республики.
Также было отмечено, что социальные объекты построены в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».
Подробнее на сайте.
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