Новая спортивная площадка появилась в Избербаше

Автор Диляра

На городском пляже Избербаша установили новую спортивную воркаут-площадку. В официальной части открытия площадки присутствовали председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и известный российский боец Александр Шлеменко.

Амирханов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что сегодня очень важно, чтобы подрастающее поколение росло здоровым, и могла совмещать спорт вместе с учебой. «Мы будем создавать для этого все условия», — подчеркнул премьер-министр.