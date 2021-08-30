ЗАМАНА - Новая спортивная площадка появилась в Избербаше

Новая спортивная площадка появилась в Избербаше

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30 августа, 2021. Понедельник 17:39
Новая спортивная площадка появилась в Избербаше

На городском пляже Избербаша установили новую спортивную воркаут-площадку. В официальной части открытия площадки присутствовали председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и известный российский боец Александр Шлеменко.

Новая спортивная площадка появилась в Избербаше
Общество
Амирханов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что сегодня очень важно, чтобы подрастающее поколение росло здоровым, и могла совмещать спорт вместе с учебой. «Мы будем создавать для этого все условия», — подчеркнул премьер-министр.

 

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