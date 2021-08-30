ЗАМАНА - В Дагестане набирает обороты уборка винограда

В Дагестане набирает обороты уборка винограда

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30 августа, 2021. Понедельник 17:23
В Дагестане набирает обороты уборка винограда

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана отметили, что благодаря вступившему в силу Федеральному закону «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» произошли изменения в спросе винограда. Он привел к большему спросу местного винограда.

В Дагестане набирает обороты уборка винограда
Общество

В ведомстве отмечают, что в этом году по предварительным данным будет побить прошлогодний рекорд по сбору винограда. Также было отмечено, что  на 27 августа уже собрано  2300 га виноградников, при урожайности 109 ц/га получено почти 26 тысяч тонн ягоды.

 

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