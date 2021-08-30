Лекции будут проходить с 1 по 3 сентября, детям поведают о цифровой финансовой грамотности.
Школьникам о финансовой грамотности расскажут преподаватели ДГТУ
- Автор Диляра
- 30 августа, 2021. Понедельник 16:54
В Махачкале преподаватели из ДГТУ будут проводить для школьников специальные лекции, они пройдут в рамках проекта «Поделись своим Знанием», об этом сообщает агентство РИА «Дагестан» со ссылкой на университет.
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