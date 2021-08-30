Школьникам о финансовой грамотности расскажут преподаватели ДГТУ

В Махачкале преподаватели из ДГТУ будут проводить для школьников специальные лекции, они пройдут в рамках проекта «Поделись своим Знанием», об этом сообщает агентство РИА «Дагестан» со ссылкой на университет.