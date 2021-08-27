Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»

Пенсионеры Зури и Сейпулла Магомедовы пенсионеры. К единовременной выплате отнеслись, как и все, с позитивом.

«Этим летом было много трат. Конечно, спасибо государству за такую небольшую, но все же поддержку нас, пенсионеров. Кто-то скажет, что это маленькая сумма. Но поверьте, те, кому она предназначается, рады даже такому вниманию», – говорят пенсионеры.