«Этим летом было много трат. Конечно, спасибо государству за такую небольшую, но все же поддержку нас, пенсионеров. Кто-то скажет, что это маленькая сумма. Но поверьте, те, кому она предназначается, рады даже такому вниманию», – говорят пенсионеры.
Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»
- Автор Шахри
- 27 августа, 2021. Пятница 17:44
Пенсионеры Зури и Сейпулла Магомедовы пенсионеры. К единовременной выплате отнеслись, как и все, с позитивом.
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