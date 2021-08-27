ЗАМАНА - Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»

Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»

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27 августа, 2021. Пятница 17:44
Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»

Пенсионеры Зури и Сейпулла Магомедовы пенсионеры. К единовременной выплате отнеслись, как и все, с позитивом.

Супруги Магомедовы: «Спасибо государству за поддержку»
Общество

«Этим летом было много трат. Конечно, спасибо государству за такую небольшую, но все же поддержку нас, пенсионеров. Кто-то скажет, что это маленькая сумма. Но поверьте, те, кому она предназначается, рады даже такому вниманию», – говорят пенсионеры.

 

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